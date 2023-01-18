اختيار 3 أمهات من المتقدمات لمسابقة الأم المثالية فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً باللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية بالديوان العام، بعضوية كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، وشيرين بركات مقرر المجلس القومي للمرأة، وعضو ممثل عن الأوقاف، وإدارة الأمومة والطفولة.

واستمع المحافظ، إلى قصص النجاح لكل أم على حدة، من خلال الطلبات المقدمة، حيث قامت اللجنة باختيار 3 أمهات من إجمالي 18 أما متقدمة ليتم تصعيدهن لوزارة التضامن الاجتماعي لاختيار أم واحدة منهن من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتمثل القليوبية، ومن المقرر أن تقيم المحافظة احتفالية لتكريم 20 أم مثالية على مستوى المحافظة ممن لم يتم اختيارهن اليوم.

وأكد المحافظ، أن معيار الاختيار هو مقدار عطاء الأم وكفاحها لتربية وتعليم أولادها وبناتها وإعلاء القيم الأخلاقية والإنسانية لديهم، مشيدًا بدور الأم وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها وإيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة، ورعايتها لأبنائها والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب .