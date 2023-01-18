اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 08:20 م
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إيركايرو تشارك فى معرض Fitur بأسبانيا للترويح للسياحة المصرية

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:49 م
إيركايرو تشارك فى معرض Fitur بأسبانيا للترويح للسياحة المصرية إيركايرو تشارك فى معرض Fitur بأسبانيا للترويح للسياحة المصرية
كتبت رحاب نبيل

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تشارك إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، فى فعاليات معرض Fitur بمدريد والتى بدأت أعمالها اليوم الأربعاء، للتواصل مع العديد من وكلاء السياحة ومنظمى الرحلات للترويج لخطط الشركة من أسبانيا إلى مناطق الجذب السياحى فى مصر.
 
وكانت شركة إير كايرو قد أعلنت عن جدول رحلاتها خلال صيف 2023 حيث تقوم بالتشغيل من عدد 5 نقاط داخل أسبانيا إلى الأقصر وأسوان والقاهرة وهم برشلونه ، فالنسيا ، مالاجا ، بلباو بواقع رحلة أسبوعياً من كل نقطة و رحلتين من مدريد.
 
وتأتى الزيادة والتوسع فى التشغيل فى ظل زيادة الطلب على الرحلات من اسبانيا وتزامنا مع خطة تنشيط السياحة الى المقاصد السياحية الى مصر .
 
وتقوم إيركايرو بالتشغيل إلى نقاط اسبانيا بأحدث الطائرات من الجيل الجديد من طراز ايرباص 320 حيث إنها من احدث الطائرات فى المحافظة على البيئة ، حيث يصل أسطول طائرات إيركايرو حاليا الى 24 طائرة وهم 17 طائرة A320 ،  
4 طائرات ATR72 ، 3 طائرات E190، ومن المقرر إن يصل إلى 30 طائرة بنهاية مارس 2023.
 
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إيركايرو تشارك فى معرض Fitur بأسبانيا للترويح للسياحة المصرية
 
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إيركايرو تشارك فى معرض Fitur بأسبانيا للترويح للسياحة المصرية
 
 
 
 

اير كايرو

وزارة الطيران المدني

اسبانيا

تنشيط السياحة

مناطق الجذب السياحي

طائرات



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