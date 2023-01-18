اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إضافة المواليد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية خلال 21 يوما من الطلب

الأربعاء، 18 يناير 2023 12:36 م
إضافة المواليد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية خلال 21 يوما من الطلب بطاقة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر مكاتب التموين فى كافة المحافظات، باستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، مستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات ويتم حاليا اضافة مواليد من  الأشخاص الذين استوفوا الشروط بشكل أساسي  حيث من المقرر الإضافة  بعد 21 يوما من تقديم الطلب بعد التأكد من أحقيتهم  للدعم.
 
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة فمثلا البطاقة المقيد بها فردين"زوج وزجه " يحق لها إضافة عدد 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد آخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.
 
على جانب اخر تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين،حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحى فى إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض مقارنة بسعر الخبز السياحى "الحر" فى الأسواق".

إضافة المواليد على البطاقات التمونية

المواليد على بطاقات التموين

إضافة المواليد ببطاقات التموين

الخبز المدعم

سعر الخبز المدعم

دعم الخبز

سعر رغيف الخبز المدعم سعر رغيف الخبز السياحى

شعبة المخابز

رغيف الخبز

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

الخبز الحر

الرغيف المدعم

كارت الخبز

كارت ذكى لصرف الخبز

التموين

الخبز البلدي لغير حاملى البطاقات التموينية

البطاقات التموينية

سعر الخبز البلدي

كارت ذكىِ لصرف الخبز البلدى

كارت ذكى مسبوق الدفع للخبز البلدى

الخبز البلدى بكارت مسبوق الدفع

الخبز المدعم في مصر

وزن الخبز المدعم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة