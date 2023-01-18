إصابة 5 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مرورى على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدا بالقرب من مركز أبوقرقاص و وجود مصابين.



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.