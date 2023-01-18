إزالة مخالفة بناء تحويل جراج إلى محل تجارى فى شارع الأطباء بالدقى

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة جهود رصد مخالفات البناء وإزالة العقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم لتحقيق الانضباط، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، رصد حي الدقي من خلال المتابعة الميدانية أعمال لبناء مخالف بصب مدخل جراج لتحويله إلى محل تجاري بعمل شدة خشبية لمدخل جراج العقار رقم 4 شارع الأطباء بجوار نادى الصيد، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي.

وعلى الفور قام الحي بإزالة حالة البناء المخالف لمنع المخالف من الاستفادة من الأعمال المخالفة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة وفقا للقانون وإيداعها في مخازن الحي.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدوري على المواقع التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافه الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالتعدي على الأراضي.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شنت من خلال مركز ومدينة أطفيح حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعي وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 98 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة على مساحة 10 آلاف و950 متر بقرى صول والحلف الشرقي والقبابات والبرمبل والصالحية وإزالتها 32 حالة على مساحة 2650م بقرية صول والحلف الشرقي و45 حالة على مساحة 5000م و16 حالة على مساحة 2700م و5 حالات على مساحة 600م بقرية كفر قنديل، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بقطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق.