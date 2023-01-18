أوكرانيا تخفض عدد ضحايا تحطم مروحية كييف إلى 14 شخصا بعد الإعلان عن 18

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خفضت سلطات الطوارئ الأوكرانية اليوم الأربعاء حصيلة قتلى تحطم مروحية بالقرب من روضة أطفال فى ضاحية "بروفارى" بالعاصمة "كييف" إلى 14 شخصا بدلا من 18 شخصا.

وذكرت السلطات أن طفلا واحدا بين القتلى، فيما لم تعلق على ما إذا كان التحطم حادث أو نتيجة لاستهداف عسكري، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ولقى وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي ومساعده مصرعهما جراء الحادث فيما أصيب عشرات آخرون، وكان المسؤولان على متن الطائرة لتفقد مواقع القتال.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية انتهاء عمليات البحث والإنقاذ بموقع تحطم مروحية في ضاحية "براوفري" في العاصمة "كييف".

وتابعت السلطات أنه عثر بموقع الحطام على 14 قتيلا بينهم طفل واحد، مشيرة إلى أن تسعة أشخاص كانوا على متن الطائرة بينهم وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكان عدد من قادة العالم أعربوا عن تعازيهم جراء وفاة الوزير الأوكراني ودعمهم لأسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم جراء الحادث.