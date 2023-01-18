اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 05:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تخفض عدد ضحايا تحطم مروحية كييف إلى 14 شخصا بعد الإعلان عن 18

الأربعاء، 18 يناير 2023 05:19 م
أوكرانيا تخفض عدد ضحايا تحطم مروحية كييف إلى 14 شخصا بعد الإعلان عن 18 الحرب فى أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خفضت سلطات الطوارئ الأوكرانية اليوم الأربعاء حصيلة قتلى تحطم مروحية بالقرب من روضة أطفال فى ضاحية "بروفارى" بالعاصمة "كييف" إلى 14 شخصا بدلا من 18 شخصا.

وذكرت السلطات أن طفلا واحدا بين القتلى، فيما لم تعلق على ما إذا كان التحطم حادث أو نتيجة لاستهداف عسكري، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ولقى وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي ومساعده مصرعهما جراء الحادث فيما أصيب عشرات آخرون، وكان المسؤولان على متن الطائرة لتفقد مواقع القتال.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية انتهاء عمليات البحث والإنقاذ بموقع تحطم مروحية في ضاحية "براوفري" في العاصمة "كييف".

وتابعت السلطات أنه عثر بموقع الحطام على 14 قتيلا بينهم طفل واحد، مشيرة إلى أن تسعة أشخاص كانوا على متن الطائرة بينهم وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكان عدد من قادة العالم أعربوا عن تعازيهم جراء وفاة الوزير الأوكراني ودعمهم لأسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم جراء الحادث.


أوكرانيا

تحطم طائرة أوكرانية

مقتل وزير الداخلية الأوكراني

كييف

الحرب فى أوكرانيا

روسيا

روسيا وأوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

مصرع وزير داخلية أوكرانيا و18 آخرين فى تحطم مروحية.. قائمة الضحايا تضم 3 أطفال.. زيلينسكي يصف الحادث بـ" المأساة المروعة".. مصر تتقدم بالتعازي.. وقائد القوات الجوية: من السابق لأوانه الحديث عن سبب التحطم

الأربعاء، 18 يناير 2023 05:00 م

الرئيس الروسى: لا بديل عن النصر فى أوكرانيا

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:53 م

كيسنجر يتراجع عن "موقفه المثير" بشأن أوكرانيا: لتنضم إلى "الناتو"

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:39 م

مراسل القاهرة الإخبارية فى بروكسل يكشف تفاصيل اجتماع الناتو لدعم أوكرانيا

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة