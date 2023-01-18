أمريكا تعلن اعتقال مؤسس منصة لتجارة العملات الرقمية.. وتؤكد: روسى الجنسية

وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال مؤسس منصة Bitzlato لتجارة العملات الرقمية، بتهمة إدارة تعاملات مالية غير شرعية، حيث أكدت أنه روسى الجنسية

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، قالت نائبة وزير العدل الأمريكي ليزا موناكو، إن موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي اعتقلوا المواطن الروسي أناتولي ليغوديموف في مدينة ميامي الأمريكية.

ويتهم الروسي بإدارة التعاملات المالية غير الشرعية، التي بلغ حجمها أكثر من 700 مليون دولار.

وأكدت المسؤولة الأمريكية كذلك مصادرة الخوادم الالكترونية التابعة لمنصبة Bitzlato التي يعتقد أنها على صلة بموقع Hydra للتسوق في الشبكة المظلمة المستخدمة لتجارة المخدرات وغير ذلك من التعاملات غير الشرعية، بما فيها باستخدام العملات الرقمية.