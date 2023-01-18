أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-1-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-1-2023.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والنصر للأعمال المدنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسماعيلية مصر للدواجن، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والشمس للإسكان والتعمير، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي ومؤشر إيجي إكس 70، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.049 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 946 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.1 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 5.43%، واستحوذت المؤسسات على 31.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 54.3 مليون جنيه، 53.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 19487 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6579 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4428 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3513 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1264 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 7.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.92%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.97%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 42.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.54%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.60%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.557 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 12.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.70%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 41.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.65%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 19.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.59%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 7.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.24%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 15.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.