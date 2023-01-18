أسامة الأزهري: هذه الأوقات يستجيب الله فيها الدعاء لعباده

إبراهيم حسان

قال الدكتور أسامة الأزهرى ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الدعاء يجب أن يكون في كل وقت وفي كل حال، والله كريم مع عباده ويده مبسوطة بالخير والعطاء دائما، ولكن لا يمنع أن هناك أوقات يكون فيها الدعاء أقرب إلى القبول، مثل وقت السحر.

أضاف الأزهرى في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أن الله خصص بعض الأزمان للاستجابة للدعاء، مثل وقت السَحر والذي يكون في الثلث الأخير من الليل ويبدأ من قبل الفجر، وهو وقت عظيم عند الله، ويكون فيها الدعاء مجاب، مضيفا: "هناك وقت المطر يكون فيها الدعاء مجاب من الله سبحانه وتعالى، وكذلك في وقت الآذان، ويوم عرفة، وليلة القدر، وأوقات أخرى".

وتابع الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: "دعوة الأب للابن تستجاب، وكذلك الدعوة في الحج، ودعوة السفر والغربة، وعلينا أن ندعو الله في كل الأوقات وبالأخص في الأوقات المعروفة".

وأكمل أسامة الأزهري: "إخراج الصدقات في أوقات الأزمات من أسباب الفرج، ويجب أن نتصدق ونتوسع في إخراج المال للناس دون تخوف ويجب إخراج الزكاة حتى يحفظ الله الأموال لصاحبها".