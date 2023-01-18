أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك فى قمة أبوظبى التشاورية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، والتي كان أبرزها مشاركة الرئيس السيسى فى قمة أبوظبى التشاورية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء: تحرك مصر على الصعيد الخارجى يعزز مكانتها كشريك محورى فى مختلف القضايا

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالتحرك الفاعل من جانب القيادة السياسية على الصعيد الخارجى، بما يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية.

الرئيس السيسي يشارك فى قمة أبوظبى التشاورية.. صورة

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صورة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع قادة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجى.

شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم، الأربعاء 18 يناير حتى الإثنين المقبل 23 يناير 2023، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وحنوب الصعيد ، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

إضافة المواليد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية خلال 21 يوما من الطلب

تستمر مكاتب التموين فى كافة المحافظات، باستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، مستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات ويتم حاليا اضافة مواليد من الأشخاص الذين استوفوا الشروط بشكل أساسي حيث من المقرر الإضافة بعد 21 يوما من تقديم الطلب بعد التأكد من أحقيتهم للدعم.

16 فبراير.. آخر موعد للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة إلكترونيا

أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للهيئة.

شعبة المخابز: كارت الخبز لغير حاملى البطاقات يحد من غلاء أسعار العيش السياحى

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العام للمخابز، أن إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية سيعمل حالة توازن فى الأسواق ويحد من غلاء أسعار الخبز السياحى "الحر" حيث يستطيع المواطن من الحصول على كارت مسبق الدفع من مكاتب البريد لصرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتى يتجاوز عددها 30 ألف مخبز.

"التموين": صرف دعم استثنائى للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات التموينية

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مع مقررات تموين شهر يناير الجاري، وأن تكلفة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية تتجاوز 833 مليون جنيه شهريا ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيه 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق الـ48 ساعة المقبلة وننصح القيادة بهدوء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة الكثيفة على الطرق بداية من غدا الخميس ولمدة 48 ساعة مقبلة، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

فرص عمل للشباب من الجنسين بالشرقية برواتب تصل لـ7000 جنيه.. التفاصيل

تلقت وزارة القوى العاملة طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري

الزراعة تبدأ اليوم تسليم 60 ألف دجاجة بياض فى العامرية

أكد المهندس رفيق قاسم المدير التنفيذى لمشروع إنتاج البيض بمنطقة النهضة بالعامرية بوزارة الزراعة، أنه سيتم بداية من اليوم الأربعاء، وحتى الأسبوع المقبل تسليم الدجاج البياض للحاجزين، مشيرًا إلى أنه تم حجز 60 ألف دجاجة من 86 ألف خلال الدورة الحالية.

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر.. يسجل 14400 جنيه

يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر بتعاملات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 استقرارا ملحوظا عند نفس مستوي أمس بـ14400 جنيه لكل جنيه بدون إضافة مصنعية والتي تتراوح بين 40 إلى 60 جنيها على كل جرام ذهب داخل الجنيه.

الضرائب: سيارات متنقلة بالمحافظات لتقديم الدعم الفني والتسجيل بالفاتورة الإلكترونية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن بدء حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني للممولين وتيسير تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف محافظات الجمهورية.

اليد يعلن تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها يوم 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساءا بدلا من الرابعة عصرا .

فيفا يعلن رفع حظر قيد اللاعبين عن الإسماعيلى

أعلن الاتحاد الدولى فيفا رفع حظر قيد اللاعبين عن النادى الإسماعيلى عقب تسوية ملف أزمة التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق السابق، ليصبح من حق الدراويش قيد صفقات جديدة فى قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التى تستمر حتى نهاية يناير الجارى.

موعد مباراة الزمالك والأهلى فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام غريمه الأهلى فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 وخسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4-3.

رجل أعمال سعودى يدفع 10 ملايين ريال لمشاهدة نجوم الهلال والنصر ضد باريس

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية عن فوز رجل أعمال بتذكرة "فوق الخيال" التى طرحت فى مزاد علنى بدأ بمليون ريال، وحصل عليها رجال الأعمال السعودى مشرف الغامدى بعدما وصلت إلى 10 ملايين ريال، لمشاهدة مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان فى كأس موسم الرياض، والمقرر إقامتها غدا الخميس على ملعب الملك فهد الدولى، فى مباراة ستشهد المواجهة التاريخية بين الثنائى الأفضل فى العالم، البرتغالى كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لصفوف النصر، والأرجنتينى ليونيل ميسى نجم باريس.

لجنة العفو الرئاسى وتعزيز مسار حقوق الإنسان.. برلمانيون يؤكدون: اللجنة تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية وتعمل على إرساء قواعد الجمهورية الجديدة.. وخلقت حالة من التسامح المجتمعي فى الشارع المصرى

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى استمرار خروج دفعات جديدة من المحبوسين، قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، مؤكدين أن هذه الجهود تهدف لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمع للسعى نحو من لم يتورط فى دماء ولا ينتمي لتنظيمات إرهابية.

وزير التنمية المحلية يعلن حركة محليات تضم 125 قيادة فى 25 محافظة.. شاكر سكرتيرا عاما للجيزة وبدران لأسيوط.. تصعيد 4 رؤساء مراكز لمنصب سكرتير عام مساعد.. وهشام آمنة: انزلوا الشارع واحسنوا التعامل مع المواطنين

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تصديق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتى تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية فى 25 محافظة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

"التعليم" تتيح لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا حتى نهاية فبراير المقبل.. وجهت بدقة بيانات اللغة الثانية والشعبة.. الوزارة: تسليم الأوراق للمدرسة المقيد بها الطالب

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، إلكترونيا عبر موقع الوزارة، مشيرة إلى أن فرصة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات متاح خلال الفترة من 15 يناير الجارى حتى 28 فبراير المقبل.

تفاصيل حجز الأراضى الأكثر تميزا والمميزة والمتوسطة بـ12 مدينة جديدة.. مقدمات الحجز 350 ألف جنيه للأكثر تميزا و100ألف للميزة و25 ألفا للمتوسطة.. لا يجوز حجز أكثر من قطعة للأسرة الواحدة.. والتخصيص بأسبقية الحجز

ينشر اليوم السابع تفاصيل كراسات شروط حجز الأراضى المميزة والأكثر تميزا والمتوسطة والتى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان في نحو 12مدينة جديدة بمحافظات الصعيد .