وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة الخارجة

أجرى الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية والتى انطلقت اليوم الثلاثاء بجميع أرجاء المحافظة، حيث تضمنت مدرستى المروة الإعدادية ، الشعراوى للتعليم الأساسى بالخارجة ، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة العربية ( الفترة الأولى ) التربية الدينية ( الفترة الثانية )

وأطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على وضوح الورقة الامتحانية موجها لهم بالتأنى فى قراءة ورقة الأسئلة ومن ثم الإجابة وضرورة مراجعة الاجابات بكل دقة، وشدد على ضرورة الإنضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدا عن اى توتر .

وفى سياق متصل ترأس وكيل التعليم بالمحافظة ، غرفة العمليات بديوان عام المديرية والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال إمتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022_2023 واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على إنتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات وإلتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للعمل

وقال الدكتور جمال حسن ، أنه تجرى متابعة لحظية لسير أعمال الإمتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية مع تواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات المشكلة بجميع لادارات التعليمية الخمس، موجها بضرورة توفير الجو الآمن والملائم أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة ودون أى معوقات وحال وجودها يتم تذليلها على الفور.

الجدير بالذكر أن اليوم يشهد آداء إمتحانات مادة اللغة العربية بالفترة الأولى ومادة التربية الدينية بالفترة الثانية.