وزير خارجية بريطانيا: سعيد بالعقوبات الروسية ضدى إذا كانت ثمنا لحرية أوكرانيا

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أعرب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن سعادته بالعقوبات التي فرضتها روسيا ضده، إذا كان ذلك "ثمن دعمه لحرية أوكرانيا"، على حد تعبيره.



وقال كليفرلي - على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونقلتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية، الاثنين إنه "تم فرض عقوبات عليّ من قبل الحكومة الروسية.. هذا أمر جيد إذا كان ثمن دعم الحرية الأوكرانية، إذا فأنا سعيد بأن تٌفرض علي عقوبات".



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت يوم السبت الماضي أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ورئيس هيئة الأركان العامة باتريك ساندرز تم إدراجهم في قائمة العقوبات المتبادلة الروسية، والتي تضم 36 شخصا.