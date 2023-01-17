اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة الاستثمار بالقطاع الصحى

الثلاثاء، 17 يناير 2023 09:50 ص
وزير الصحة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة الاستثمار بالقطاع الصحى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الاثنين، بمقر ديوان عام الوزارة ، اجتماعًا ، مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث التنسيق في وضع رؤية مستقبلية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وبحث فرص الابتكار بملف الاستثمار الصحي بين القطاعين (العام والخاص)، بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات الصحية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في بداية الاجتماع، وجه وزير الصحة والسكان، الشكر إلى قيادات الوزارة، وممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات القطاع الخاص، نظرًا لجهودهم المبذولة في تعزيز التعاون لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن التعاون المشترك في دعم انتظام سير العمل بمبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة)، مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول بحث فرص الاستثمار بقطاعي الرعاية الصحية والدواء، مشيراً أن الوزير وجه بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة بملف الاستثمار الصحي، والتعرف على الخبرات العالمية، بما يجعل الدولة المصرية ضمن الصفوف الأولى بهذا الملف، مضيفًا أن الوزير، أكد حرصه على تقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لنجاح المشروعات الصحية الاستثمارية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع أن الوزير، خلال الاجتماع،  استعرض الإنجازات التي حققتها مصر، بملف تصنيع الدواء وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأدوية مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون لخلق فرص استثمارية جديدة ومبتكرة، تعود بالنفع على القطاع الدوائي، علاوة على بحث وضع خطة محددة للاستثمار بمجال تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الوزير ناقش التحديات التي قد تواجه قطاع الدواء وأكد حرصه على تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والهام.

وأوضح «عبدالغفار» أن وزير الصحة والسكان، أشار إلى أهمية التعاون المشترك مع القطاع الخاص، بمجال التوعية المجتمعية بالمبادرات الرئاسية الجديدة التي بصدد أن تطلقها الوزارة خلال الفترات المقبلة، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى والأهداف المرجوة من المبادرات الصحية، حيث وجه بضرورة تشكيل مجموعات عمل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتبادل النقاشات والتباحث حول آليات عمل الاستثمار الصحي وسبل تطويره باستمرار، كما وجه أيضًا بضرورة إعداد التقارير الدورية عن معدلات الإنجاز بهذا الملف.


الصحة

المبادرات الرئاسية

الاستثمار بالقطاع الصحى

المبادرات الصحية



الموضوعات المتعلقة

تفعيل المبادرات الرئاسية فى مجال صحة المرأة والكشف المبكر بالإسكندرية

الإثنين، 16 يناير 2023 07:36 م

جهود مكثفة لتنفيذ 8868 مشروعا خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالبحيرة

الإثنين، 16 يناير 2023 03:07 م

حياة كريمة فى سوهاج.. المبادرة الرئاسية تطور مركز دار السلام و113 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية.. وتغير شكل 19 قرية.. ومجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الصحة والمياه الأبرز.. صور

الإثنين، 16 يناير 2023 04:00 ص

حياة كريمة فى أسيوط.. المبادرة الرئاسية تستهدف 7 مراكز فى المحافظة خلال المرحلة الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا.. تنفيذ 1154 مشروعا تغطى كل الخدمات بتكلفة 20 مليار جنيه.. والأهالى: الحلم أصبح حقيقة.. صور

الأحد، 15 يناير 2023 07:00 م

محافظ الإسكندرية: زارعة 41277 شجرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالأحياء

الأحد، 15 يناير 2023 02:01 م

حياة كريمة فى أسوان.. تحسين جودة الحياة بمشروعات المبادرة الرئاسية فى قرية فارس

الأحد، 15 يناير 2023 04:00 ص

حياة كريمة فى صعيد مصر.. إنشاء 3828 وحدة سكنية متطورة ورفع كفاءة 1486.. إجراء 215 حوارًا مجتمعيًا بقرى المبادرة الرئاسية.. تأهيل ترع بتكلفة 8 مليارات جنيه وإحلال وتجديد 4179 منشأة.. وقرية "أم دومة" نموذجا

السبت، 14 يناير 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة