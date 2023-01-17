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وزير الزراعة: استنباط 26 هجينا وصنفا لـ10 محاصيل مهمة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:14 ص
وزير الزراعة: استنباط 26 هجينا وصنفا لـ10 محاصيل مهمة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من ممثلي إحدى الشركات الهولندية الكبرى العاملة في مجال إنتاج تقاوي الخضر في مصر، بحضور المستشار الزراعي بالسفارة الهولندية بالقاهرة.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، والشركة، لاستنباط هجن جديدة لمحاصيل الفلفل، الفاصولياء، والباذنجان، ضمن محاور المشروع.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، اهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات الهولندية في مجال استنباط تقاوي الخضر، فضلا عن الخطوات المهمة التي خطتها مصر في هذا المشروع.

وأعرب وزير الزراعة عن ترحيبه بهذا التعاون، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف، ومتابعته الدقيقة له، وأوضح أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، قطع شوطا هاما في هذا المجال، حيث تم استنباط 26 هجينا وصنفا لـ10 محاصيل مهمة.

وطمأن وزير الزراعة الجانب الهولندي،  بأن هذا التعاون سيضمن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأصناف والهجن المستنبطة، في إطار انضمام مصر إلى منظمة اليوبوف لحماية الأصناف النباتية، وإطلاق وثيقة الملكية الفكرية للدولة المصرية.

واشار القصير إلى اهمية تحديد الاصناف التي سيتم التعاون في استنباطها، فضلا عن الحقول والأماكن المقرر العمل فيها، كذلك ضمان كافة الحقوق الخاصة بكلا الجانبين وذلك ضمن بروتوكول تعاون يتم توقيعه في القريب العاجل بعد دراسته بشكل وافي.


مركز البحوث الزراعية

العلاقات الزراعية الخارجية

التغيرات المناخية

حماية الاصناف النباتية

اليوم السابع بلس



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