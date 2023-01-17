وزير الخارجية الإسبانى: لا ننظر حاليا فى إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

وكالات

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، نية بلاده عدم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال مانويل ألباريس خلال مشاركته غي منتدى دافوس "لا يتم النظر في هذا الاحتمال (نقل الدبابات) في الوقت الحالي، لكن إسبانيا في كل مرحلة من مراحل الحرب الأوكرانية تفعل ما تعتبره أفضل لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن سيادتهم وأراضيهم، وكذلك إحلال السلام في أقرب وقت ممكن".

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى إنه في "غضون أيام قليلة سيكون هناك اجتماع مهم لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين سيتعين عليهم اتخاذ قرارات مهمة".

وشدد مانويل ألباريس على أنه يؤيد تماسك الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه "أفضل أداة لإحلال السلام في أوكرانيا".