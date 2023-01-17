وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لشركات القطاع.. اعرف تفاصيل

أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رئيس إدارة مركزية بالوزارة ونائبين للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء شركات، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت / سوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم:
د.ج / سمير محمد محى الدين محمد رسلان - رئيساً للإدارة المركزية لشئون الاستكشاف مع إشرافه على العقود والاتفاقيات بوزارة البترول والثروة المعدنية..
قرار وزير البترول
المهندس / أحمد محمد محمود مصطفى - نائباً للرئيس التنفيذى للهيئة للإنتاج وعضواً بالمجلس التنفيذى للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول.
المهندس / أيمن عبد البديع عبد الغفار عبد الغنى - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع وعضواً بالمجلس التنفيذى للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول.
الكيمائى / علاء الدين محمد أمين عيد - رئيساً لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول..
المهندس / فتحي منصور السيد الزكرى - رئيساً لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول.
المهندس / ثروت سمير محمود أحمد الجندى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عجيبة للبترول.
المهندس / خالد إبراهيم محمد حسن - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت).
المهندس / محمد السيد صبحى منصور عامر - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).
المحاسب / حسن إبراهيم إبراهيم بدوى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) اعتباراً من ٣١ يناير ۲۰۲۳.
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