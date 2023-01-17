اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:55 ص
أكرم القصاص
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وزيرة الخزانة الأمريكية تلتقى بوزير المالية الصينى فى سويسرا

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:00 ص
وزيرة الخزانة الأمريكية تلتقى بوزير المالية الصينى فى سويسرا وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
أ ش أ

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تلتقي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بوزير المالية الصيني ونائب رئيس الوزراء ليو هي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع في سويسرا، لمناقشة اقتصادات الولايات المتحدة والصين مع تصاعد التوترات بين القوتين العالميتين.


وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه من المتوقع أن تلتقي يلين مع ليو شخصيًا لأول مرة في زيورخ قبل الزيارات المقررة لثلاث دول في إفريقيا جنوب الصحراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.


ويأتي اجتماع المسؤولين الاقتصاديين في أعقاب محادثات مؤتمر مجموعة العشرين بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينج العام الماضي، والتي اتفقا خلالها على ضرورة بقاء كبار مسؤوليهما على اتصال.


وعلى الرغم من أن الاجتماع الأول لبايدن وجهاً لوجه مع شي سار بشكل جيد، إلا أن البلدين لا يزالا على خلاف حول قضايا مثل استقلال تايوان والتحركات السياسية مثل تحرك إدارة بايدن لمنع تصدير رقائق أشباه الموصلات المتقدمة ومواد صناعة الرقائق إلى بكين.


ودعت يلين العام الماضي الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف "دعم الأصدقاء" وتطوير سلاسل توريد قوية مع حلفاء متشابهين في التفكير من أجل مكافحة هيمنة الصين على السوق ودحر اعتماد الولايات المتحدة على بكين.


ويأتي الاجتماع مع ليو أيضًا بعد أن قالت يلين الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن تصل الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في 19 يناير.


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