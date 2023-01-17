منح 3 مليارات و127 مليون جنيه لشباب البحيرة لإقامة مشروعاتهم الصغيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالبحيرة بلغت 3 مليارات و127 مليونا و60 ألف جنيه، منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل 32864 مشروعاً استثماريا.

وأضافت أن المشروعات التى تم تمويلها تنوعت ما بين التجارى والصناعي والزراعى والخدمي وساهمت تلك المشروعات فى توفير 92 ألفا و18 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.



وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين وضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإدارى. كما وجهت بإصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع.

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم - المدير التنفيذي لـ "مشروعك" بالبحيرة أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع.

مضيفا أن تمويل المشروعات تبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5 ٪ متناقصة للمشروعات الصناعية، 7 ٪ للمشروعات التجارية 12.25٪ متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية، وذلك وفقاً لسياسات البنك الائتمانية.