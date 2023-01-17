مصر تدين تفجيرا إرهابيا استهدف كنيسة فى شرق الكونغو الديمقراطية

كتب: أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، التفجير الإرهابي المشين الذي استهدف كنيسة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وقدمت مصر التعازي والمواساة لحكومة وشعب الكونغو الشقيقة، وخالص التعازي لذوي الضحايا، معربة عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.