ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن حاكم ساموت سونجكرام قوله إن الناقلة سموث سي 22 انفجرت عندما كانت تحتوي على 25 ألف لتر من زيت الوقود وأثناء رسوها في حوض لبناء السفن على نهر ماي كلونج للصيانة الدورية.

وأضاف أن عشرة عمال كانوا على متن الناقلة و 30 آخرون على الأرض عندما وقعت الانفجارات.

وكانت الشرطة التايلاندية قد أعلنت عن انفجار ناقلة نفط في حوض لبناء السفن على نهر ماي كلونج في منطقة موانج غرب العاصمة صباح اليوم.

وتابعت أنه سمع دوي انفجار وشعر به في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات وتحطمت زجاج النوافذ في المنازل فيما أعلنت إدارة البحرية بعد حوالي ساعة من الإنفجار إنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت في السفينة.