اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مشروعات "حياة كريمة" تخدم 6 آلاف نسمة بقرية وادى الرديسية بأسوان.. صور

الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:00 ص
مشروعات "حياة كريمة" تخدم 6 آلاف نسمة بقرية وادى الرديسية بأسوان.. صور حياة كريمة فى وادى الرديسية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة) موجهاً بتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ، مع عدم السماح بالتهاون واستبعاد المقاولين المقصرين لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة والمساهمة في تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

 

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، أن المشروعات الجارية بقرية وادى الرديسية بمركز إدفو والتى يبلغ عدد سكانها 6 آلاف نسمه موزعين على 5 قرى فرعية وتوابع ، مشيراً إلى أن المشروعات تشمل: تجديد خطوط وشبكات مياه الشرب ، والإحلال الجزئى لمدرسة الرديسية شرق الإعدادية ، وتطوير مدرسة السلام الابتدائية بوادى الرديسية، وأيضاً مشروع ورفع كفاءة مكتب بريد أم سلمه بنسبة 100 % لكل مشروع.

 

وتابع، بأن المشروعات تضم مجمع خدمات وادى الرديسية بنسبة 99% ، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى ، وإنشاء محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى بوادى الرديسية بنسبة 95%  لكل منهما ، علاوة على مشروع إنشاء محطة معالجة وادى الرديسية بنسبة 75% ، فضلاً عن مشروعات إنشاء مركز الأسرة والطفولة بوادى الرديسية، ومشروع تطوير المبنى الإدارى والملعب الخماسي بمركز شباب الحريه بنسبة 65% لكل منهما ، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 50%.

 

وشدد المهندس ناجح مصطفى، على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بشأن الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

 

إحلال محولات الكهرباء
إحلال محولات الكهرباء

 

حياة كريمة فى وادى الرديسية
حياة كريمة فى وادى الرديسية

 

مجمع خدمات
مجمع خدمات

 

مدارس
مدارس

 

مركز شباب
مركز شباب

 

مشروعات التعليم
مشروعات التعليم

 

مكاتب بريد
مكاتب بريد

 

ملاعب_1
ملاعب_1

 

 


حياة كريمة

مشروعات

قرية وادى الرديسية

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة فى الأقصر.. استمرار العمل فى مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية النمسا

الإثنين، 16 يناير 2023 08:00 ص

محافظ الغربية يتابع فعاليات "قرية بلا إدمان" ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 16 يناير 2023 10:40 ص

"حياة كريمة" تدعم أطفال وشباب الأقصر.. تطوير وإنشاء 37 مركز شباب بقرى إسنا وأرمنت.. افتتاح مركز شباب الهنادى والرياينة والمحاميد بحرى.. وتجديد مركز الديمقراط والكيمان ومشروعات استثمارية بمركز شباب القرنة.. صور

الإثنين، 16 يناير 2023 01:00 م

حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1000 مواطن في قرية الحرجة

الإثنين، 16 يناير 2023 12:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة