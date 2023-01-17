مشروعات "حياة كريمة" تخدم 6 آلاف نسمة بقرية وادى الرديسية بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة) موجهاً بتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ، مع عدم السماح بالتهاون واستبعاد المقاولين المقصرين لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة والمساهمة في تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، أن المشروعات الجارية بقرية وادى الرديسية بمركز إدفو والتى يبلغ عدد سكانها 6 آلاف نسمه موزعين على 5 قرى فرعية وتوابع ، مشيراً إلى أن المشروعات تشمل: تجديد خطوط وشبكات مياه الشرب ، والإحلال الجزئى لمدرسة الرديسية شرق الإعدادية ، وتطوير مدرسة السلام الابتدائية بوادى الرديسية، وأيضاً مشروع ورفع كفاءة مكتب بريد أم سلمه بنسبة 100 % لكل مشروع.

وتابع، بأن المشروعات تضم مجمع خدمات وادى الرديسية بنسبة 99% ، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى ، وإنشاء محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى بوادى الرديسية بنسبة 95% لكل منهما ، علاوة على مشروع إنشاء محطة معالجة وادى الرديسية بنسبة 75% ، فضلاً عن مشروعات إنشاء مركز الأسرة والطفولة بوادى الرديسية، ومشروع تطوير المبنى الإدارى والملعب الخماسي بمركز شباب الحريه بنسبة 65% لكل منهما ، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 50%.

وشدد المهندس ناجح مصطفى، على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بشأن الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.



إحلال محولات الكهرباء



حياة كريمة فى وادى الرديسية



مجمع خدمات



مدارس



مركز شباب



مشروعات التعليم



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