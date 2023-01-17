اليوم السابع
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مدير تعليم القاهرة يوجه بحل مشاكل الدخول على المنصة خلال تفقده امتحانات ثانية ثانوى

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:15 م
مدير تعليم القاهرة يوجه بحل مشاكل الدخول على المنصة خلال تفقده امتحانات ثانية ثانوى مدير تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة - مدير المديرية، سير إمتحانات النقل للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2022 /2023 للصف الثاني الثانوى العام، بمدرسة إسماعيل القبانى الثانوية بنين التابعة لإدارة الوايلى التعليمية فى يومهم الثانى لمادة ( اللغة الأجنبية الأولى )، بحضور وفاء رضا مدير عام الإدارة، ونهى أنور مديرة المدرسة.

 

 وناقش " موسى " الطلاب حول مستوى الإمتحان وهل يوجد لديهم أى مشاكل أو معوقات أثناء الدخول على المنصة، وأكد جميع الطلاب من سهولة ويسر الإمتحانات وتمكينهم جميعاً من الدخول على المنصة .

 

وقدم مدير المديرية النصيحة للطلاب بالتريث وعدم التسرع في الإجابات والتاكد من التسجيل قبل الخروج، مشيرا إلى أن مسئولى التطوير التكنولوجي خلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس الثانوية بالقاهرة لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب أثناء دخولهم على المنصة أو فى حالة أى مشكلة بسيطة .

 

و تابع مدير المديرية إمتحان الخدمات وتأكد من وضوح الورقة الإمتحانية، وسهولة ويسر الإمتحانات .

 

وكان عدد المتقدمين لإمتحانات اليوم عدد (183) طالب الامتحان وجميعهم تمكنوا من الدخول على المنصة بسهولة ويسر، كما أدى عدد (155) طالب خدمات إمتحان ورقى .

 

وأوصى" موسى " بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.


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امتحانات النقل

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تعليم القاهرة



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