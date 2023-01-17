اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجى بالديوان استعدادا للتشغيل التجريبى

الثلاثاء، 17 يناير 2023 01:38 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجى بالديوان استعدادا للتشغيل التجريبى جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المركز التكنولوجي بالديوان العام، استعدادا للتشغيل التجريبي للمركز، لتلقي طلبات المواطنين الكترونيا من خلال منظومة تطوير المحليات "المراكز التكنولوجية".

جاء ذلك بحضور جورج سمير، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وعماد الدين شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرف العام على المراكز التكنولوجية، وأحمد الأشقر، مدير البنية التحتية.

ويضم المركز 13 "شباك" وخزينة واستعلام، واستلام طلبات وتسليم، كما يضم 3 شبابيك لمنظومة الشكاوى الحكومية "بوابة شكاوى مجلس الوزراء" تيسيرا على المواطنين في تقديم طلباتهم، وسهولة التوجيه والفحص والإفادة، يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 13 مركزا تكنولوجيا منتشرة بمدن المحافظة، إضافة لسيارة المركز التكنولوجي المتنقل، وهذه  المراكز تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كل الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة،  وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق " كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كل سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.

الاستماع للموظفين
الاستماع للموظفين
 
تعليمات محافظ كفر الشيخ حول التعديل
تعليمات محافظ كفر الشيخ حول التعديل
 
جانب من تفقد المركز التنولوجي
جانب من تفقد المركز التنولوجي
 
متابع تشغيل المركز
متابع تشغيل المركز
 
متابعة محتويات المركز التكنولوجي
متابعة محتويات المركز التكنولوجي
 
محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي
محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي

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