محافظ قنا يفتتح حديقة نقادة العامة ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حديقة نقادة العامة بمنطقة العمارات السكنية بالشيخ حسين، ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بقنا، وياسر حمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا إن حديقة نقادة العامة تعد نموذج راقى وإضافة جديدة للحدائق العامة بالمحافظة، حيث تم تصميمها بشكل مميز على مساحة 3000 م، وتم زراعة نحو 475 شجرة ما بين أشجار مثمرة وأشجار زينة، بالإضافة إلى 2200 متر نجيلة طبيعية، وشبكة ري متكاملة، لافتا أن الحديقة تفتح أبوابها أمام المواطنين على مدار اليوم لتكون متنفسا حضاريا لأهالى المدينة والقرى المجاورة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"، بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة بالمدن، لتحسين نوعية الهواء، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، فضلا عن دور الأشجار فى خفض درجات الحرارة.