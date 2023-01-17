محافظ دمياط تتابع سير الامتحانات للصف الثانى الثانوى وتتفقد لجان "الإعدادية"

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثانى الثانوى والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023، وذلك خلال زيارتها التفقدية لعدد من المدارس بمدينة دمياط، والتى رافقها خلالها على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.

هذا وقد تابعت "المحافظ" سير الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني الثانوى بمدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات، حيث يجرى اليوم امتحان اللغة الإنجليزية من خلال التابلت وامتحان ورقى، حيث اطمأنت على عدم وجود أى مشكلة لدخول الطلاب على منصة الامتحانات وانتظام المنظومة.

كما تفقدت محافظ دمياط اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بمدرستى الإعدادية بنين والنيل الإعدادية الحديثة للبنات فى أول أيام الامتحانات للتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة عوامل الراحة لإتاحة مناخ ملائم للطلاب لاداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك متابعة منظومة المراقبة ونقل الأوراق وتفعيل الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

وفى سياق متصل، تواصلت الدكتورة منال عوض مع الطلاب للاطمئنان على مستوى امتحان اللغة العربية، معربة عن خالص أمنياتها لهم بالتوفيق والسداد، ووجهت تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية للعملية الامتحانية من خلال المرور الدورى، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية والتفاعل الفورى مع أى مشكلة قد تطرأ و حلها فورًا.

ومن جانبه، أكد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تجهيز 163 لجنة لاداء امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بعدد 155 لجنة تعليم عام و 5 لجان تعليم مهنى و3 لجان تربية خاص لاستقبال 32129 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى، حيث يتم اليوم أداء امتحان اللغة العربية للتعليم العام "عربى ولغات" والتربية الخاصة ومادتى اللغة العربية والخط العربى للتعليم المهنى، كما لفت إلى انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني وعدم رصد أى مشكلة بخصوص المنصة الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية.

وشددت محافظ دمياط على توفير كافة الوسائل اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للامتحانات، يأتى ذلك فى إطار متابعة الامتحان للمرحلتين الإعدادية والثانوية.