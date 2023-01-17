محافظ بورسعيد: تقديم كافة الدعم لجهاز حماية المستهلك للارتقاء بالخدمات

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، عددا من إدارات الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل الجهاز.

واطلع محافظ بورسعيد على مستجدات العمل في عدد من الملفات التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي، مشيدا بجهود العاملين بالجهاز في سرعة إنجاز الأعمال المنوطة إليهم، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة شهد تطورا في مستوى الأداء يأتى مواكبًا لعمليات التطوير التي شهدتها كافة الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة في إطار تجربة التحول الرقمي التي جرت بجميع قطاعات محافظة بورسعيد .

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل جهاز حماية المستهلك، كما تابع جهود الجهاز في سرعة التواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم.

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير الأداء وتنفيذ العمل على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة، فضلا عن سرعة إنجاز الخدمات المتعلقة بالمواطنين، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لجهاز حماية المستهلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.