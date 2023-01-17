محافظ المنوفية يتفقد منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والشوادر كل في نطاقه، وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة حتي شهر رمضان، مشدداً على المتابعة اليومية لكافة المعارض للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمدينة الشهداء وتفقده لمنفذ بيع السلع الغذائية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ومدير مديرية الطرق، والمهندس طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وأوضح محافظ المنوفية أنه قد تم تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وخلال تفقده أشار إلي أنه جاري توريد (3) آلاف طن أرز بالتنسيق مع وزارة التموين لضخهم بكافة منافذ المحافظة، هذا وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة إقامة منفذ آخر كبير على مساحة أوسع لعرض المنتجات بشكل أفضل.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير والرصف بمربع بيع المصنوعات بمدينة الشهداء والذي يضم شوارع ( مساكن مدرسة التجارة ، مطبعة خطاب ، فرن الأهرام ، البريد ) وجاري أعمال تسوية طبقة السن بشارع بيع المصنوعات بداية من شارع كمال النجار حتي شارع السكة الحديد تمهيداً لأعمال الرصف، وكذا أعمال قطع الفرمة بشارع مكتب البريد بداية من شارع كمال النجار حتي شارع عبد القوي الضبع ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الشهداء ، والتي تشمل رصف ورفع كفاءة (26) شارع بتكلفة إجمالية (39) مليون و (500) ألف جنيه.

هذا وقد أشاد الأهالي بمجهودات محافظ المنوفية الميدانية والملموسة علي أرض الواقع ودعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية ولا سيما قطاع الطرق، فضلاً عن متابعة المشروعات التنموية أول بأول وتذليل العقبات لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.

فيما تفقد المحافظ أعمال فرد طبقة السن بالقطاع الأول بطريق (732) المشتل – دراجيل تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ، حيث تم الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة ورفع مطابق الصرف الصحى و عمل بلاعات مياه الأمطار ، وشدد المحافظ علي رئيس المدينة بالتواجد الميداني لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة الرصف ونسب الإنجاز.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التوسعات بمحطة معالجة سلامون بحري ، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " علي مساحة (5) أفدنة ، حيث جاري أعمال التوسعات بطاقة 20 ألف م3/يوم لتصبح القدرة الحالية 40 ألف م3/يوم ، والمستقبلية بطاقة 60 ألف م3/يوم ، هذا وتعمل المحطة حالياً بطاقة 20 ألف م3 /يوم ، وتخدم حالياً مدينة الشهداء وقرى ( سلامون بحري ، سلامون قبلي ، كفر عشما ، العراقية ، كفر الجلابطة ، منشأة السادات ، نادر ، جزيرة الحجر ) ، علي أن تستوعب أعمال التوسعات قرى ( عشما ، كفر دنشواي ، زاوية الناعورة ، كفر حجازي ) ، وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال ونسب الإنجاز المنفذة على أرض الواقع.

وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات بصفة دورية لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات التنموية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان الانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصرى.