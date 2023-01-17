اليوم السابع
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مجدى يعقوب :20% فقط من سكان العالم يستفيدون من الاكتشافات الطبية الحديثة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 08:12 م
مجدى يعقوب :20% فقط من سكان العالم يستفيدون من الاكتشافات الطبية الحديثة جانب من الحوار
كتب محمد صبحى

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أكد السير مجدى يعقوب جراح القلوب العالمى، أن لديه اهتمام بالبحث العلمى، موضحا أنه قام ببعض التجارب فى جامعة القاهرة بطرق مختلفة وبالكثير من العمل البحثى عندما كان فى المملكة المتحدة، قائلا: "لكن شيكاغو كانت الفرصة الحقيقية فى البحث العلمى، لأنى كنت جراح سريرى، وقسمت وقتى بين الجراحة والتجارب، وسافرت كثيرا فى الولايات المتحدة وشمال أمريكا بشكل عام وارتبطت كثيرا بالبحث العلمى".

 

وأضاف السير مجدى يعقوب خلال كلمة له بندوة "حوار من القلب" المنعقدة الآن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "عندما كنت فى شيكاغو اكتشفت قصة على عكس النظام فى بريطانيا لأنك ترى ترحاب من المرضى بالأطباء وهذا فى صالح الطرفين. 

 

وتابع السير مجدى يعقوب: "دائما اهتم بالعمل الخيرى حتى قبل تقاعدى وكنا نذهب إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا ولكن فكرة الإنصاف فى توصيل الرعاية الصحية كانت لدى من البدايات، وهناك 30% من العالم لا يتلقوا العلاج و20% فقط يستفيدون من الاكتشافات الحديثة والجراحات الحديثة، وهذا ما قادنى إلى بذل المزيد من الجهود فى العمل الخيرى، وبالطبع لم أكن وحدى، وهناك الكثير من الناس كانوا يفكرون بهذه الطريقة لأننا رأينا المعاناة بأعيننا واقتنعنا أن كل جهودنا واكتشافتنا لابد أن تطبق على نطاق واسع، ومن ثم تم تكوين مجموعة وهذا هو الشئ الصحيح الذى نفعله". 


الجامعة الأمريكية

اخبار مصر

مجدى يعقوب

زراعة القلب

اخبار مصرية



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