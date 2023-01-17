مجدى يعقوب: الاكتئاب والحزن يؤثران على القلب ويجب مكافحتهما

كتب محمد صبحى

أكد السير مجدى يعقوب، أن الاكتئاب يؤثر على القلب ولابد أن نكون سعداء لأن الاكتئاب والحزن الشديد العميق يسبب كسر القلب، وهناك متلازمة يطلق عليها متلازمة القلب المفتور والمكسور سببها الاكتئاب والحزن الشديد، ولابد أن نكافح الحزن والاكتئاب.

وقال السير مجدى يعقوب، إن "القلب يدهشنى تماما، وكلما عملت مع القلوب أقع فى الحب أكثر وأكثر لأن هذا العضو يستمر فى النبض بصورة أنيقة، وأنا أؤمن بما قيل فى شأنه أنه مصدر العواطف والمشاعر، لأنه يتواصل مع المخ من خلال الأعصاب والهرمونات وهو بالفعل مصدر العواطف والمشاعر".

وأضاف السير مجدى يعقوب خلال كلمة له بندوة الجامعة الأمريكية المنعقدة الآن: "ما يذهلنى بشأن القلب دائما هو أنه يتألف من عدة مليونات من الذرات التى تعمل معا فى تغانم خلال عمر الإنسان، من أجل المحافظة على ضخ الدماء لكل أعضاء الجسم الأخرى، ولدى أكبر احترام ممكن للقلب، وأنا دائما اقول لزملائى أنه عضو جميل ونبيل وكفء".

وتابع السير مجدى يعقوب: "كان هناك كثير من الجراحات الفاشلة لزراعة القلب للأسف، واستغرق الأمر فترة طويلة، حتى بدأنا فى إجراء الجراحات الناجحة، بعد تعلم الكثير فى إجراءات الجراحة، والأبعاد المختلفة للمريض، خاصة فيما يتعلق كيف أن نكبح الجهاز المناعى للجسم" .

واستطرد السير مجدى يعقوب: "تعلمت الدرس أننا نحارب ونكافحة المرض، وأن المنافسة على الرغم من وجودها يجب أن تكون منافسة بناءة وليست مدمرة، ولا يجب أن نطرح من أجرى الجراحة قبل من، ولكن أن نتعلم من بعضا البعض، وأن نعمل على راحة البشر من معاناتهم، ولكن هناك مغالطة منتشرة أن هناك كثير من الغيرة بين الأطباء، وهدفنا أن نوفر الراحة للمريض".