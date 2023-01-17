لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لنهاية الأسبوع بنصيحة عاجلة

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد ، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ، موضحا أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى على سطح الأرض مع مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى إلى حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية وزيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس وبالتالى ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أن الارتفاع يكون على كافة الأنحاء حتى نصل على نهاية الأسبوع إلى 22 درجة مئوية على الجزء الشمالى من الجمهورية حتى القاهرة الكبرى .

وأضاف أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة بداية من يوم الخميس على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع اعتدال فى حركة الملاحة البحرية .

وناشد القياتى ، المواطنين بعدم الانخداع فى هذا الارتفاع خاصة وأن الأجواء ليلا باردة إلى شديدة البرودة، ولا زالت درجات الحرارة الصغرى منخفضة وهناك فرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لأكثر من 10 درجات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.