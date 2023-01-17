لا تفوتوا الفرصة.. القمر يعانق النجم الأحمر العملاق فى مشهد بديع غدا

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربى فجر غدا الأربعاء 18 يناير 2023 وقبل شروق الشمس اقتران القمر بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوب الشرقى فى مشهد مرئى بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنه به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ ويغطى تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشترى.

ويبعد قلب العقرب حوالى 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالى 12 مليون سنة فقط وهو فى خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التى تكون فى المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدى إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

وتابع التقرير : أن النجوم ذات اللون الأحمر التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، فى الواقع، كل النجوم الحمراء الساطعة التى نراها فى سماء الليل بالعين المجردة هى إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمه حمراء (مثل النجوم قلب العقرب ومنكب الجوزاء).

وأشار التقرير إلى أن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التى تبلغ حوالى 3,200 درجة مئوية، هذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية ذات اللون الأصفر، والأمر يختلف عند مقارنة قلب العقرب مع نجم ساخن جدًا، مثل السماك الأعزل الأبيض المزرق الذى يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالى 22,100 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن قلب العقرب مثل كل النجوم يشرق مبكرًا بأربع دقائق كل ليلة أو ساعتين مبكرًا مع نهاية كل شهر وذلك نتيجة لحركة الأرض حول الشمس، وبحلول شهر اكتوبر هذا النجم سيكون من العسير رؤيته فى الأفق الجنوبى الغربى لوقوعه فى ضوء شفق غروب الشمس.