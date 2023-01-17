قوات الاحتلال الإسرائيلى تمنع السفير الأردنى من دخول المسجد الأقصى

وكالات

اعترضت قوات الأمن الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، طريق السفير الأردنى لدى إسرائيل غسان المجالي، حيث رفضت دخوله المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، من دون الحصول على إذن مسبق.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر مطلعة فإن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اشترطت على السفير الأردنى الحصول على إذن مسبق للقيام بالزيارة".

وأضافت المصادر، أن "السفير الأردني احتج على الإجراء، وأبدى رفضه دخول المسجد الأقصى بإذن من السلطات الإسرائيلية، باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال".

كان قد اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت مصادر فلسطينية، إن المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

واحتجزت قوات الاحتلال هويات جميع المصلين الوافدين لأداء صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى.