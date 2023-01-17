قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 20 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 10 مواطنين في مُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 4 شبان من محافظة جنين في الشمال. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة سلواد برام الله بوسط الضفة، و3 من بيت لحم، فيما جرى اعتقال طفل من مدينة "القدس" المحتلة.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 4 شبان فلسطينيين من بلدتى قباطية وبرقين جنوب غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.