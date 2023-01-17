اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:10 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 20 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 10 مواطنين في مُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 4 شبان من محافظة جنين في الشمال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة سلواد برام الله بوسط الضفة، و3 من بيت لحم، فيما جرى اعتقال طفل من مدينة "القدس" المحتلة. 

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 4 شبان فلسطينيين من بلدتى قباطية وبرقين جنوب غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا عقب اقتحام بلدة برقين غرب جنين ومداهمة منزل ذويه، فيما اعتقلت في قباطية مواطنا للضغط على نجليه لتسليم نفسيهما، كما قامت باعتقال مواطنين اثنين آخرين، وداهمت منزل ذوي الشهيد حبيب كميل.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين وهددتهم بالاعتقال بعد استجوابهم عرف منهم: أحمد راشد كميل، وأبناؤه محمد الذي اعتدت عليه بالضرب، وإبراهيم، ومؤمن، ومنازل محمود كميل، وسعد محمد، ومأمون نصر أبو الرب، كما اقتحمت قرى طورة، والطرم، ونزلة زيد في بلدة يعبد وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة فيها.

 


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