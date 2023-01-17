اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دفاعا عن حقوق الفلسطينيين المشروعة..

قمة ثلاثية للرئيس السيسى مع عاهل الأردن وأبو مازن فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:00 م
قمة ثلاثية للرئيس السيسى مع عاهل الأردن وأبو مازن فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف إنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

القمة الثلاثية (1)
القمة الثلاثية (1)

استضافت القاهرة قمة ثلاثية "مصرية أردنية فلسطينية" فى قصر الاتحادية

بحث القادة الثلاثة تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات الراهنة

القمة الثلاثية (2)
القمة الثلاثية (2)

 

أكد القادة خلال اجتماعهم ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة

استمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين

أكد الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى دعمهما لجهود الرئيس محمود عباس

القمة الثلاثية (3)
القمة الثلاثية (3)

 

شدد القادة على ضرورة حماية المجتمع الدولى للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة

تكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسى يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية

تحذير من خطورة استمرار غياب الأفق السياسى وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار

ضرورة وقف كل إجراءات إسرائيل الأحادية غير الشرعية المقوضة للسلام وحل الدولتين

الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية

القمة الثلاثية (4)
القمة الثلاثية (4)

 

أكد الرئيسان السيسى وعباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات فى القدس

ضرورة توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام كمصلحة للشعب الفلسطينى الشقيق

أشاد الملك عبد الله والرئيس عباس بجهود مصر للحفاظ على التهدئة وإعمار قطاع غازة

شدد القادة على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين "أونروا"

اتفق القادة على استمرار التشاور المكثف على كل المستويات فى إطار صيغة التنسيق الثلاثية


فلسطين

القضية الفلسطينية

حقوق الفلسطينيين المشروعة

الرئيس السيسى

عاهل الأردن

أبو مازن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال الإسرائيلى يُمعن فى جرائمه دون أدنى التفات للقوانين الدولية

الأحد، 15 يناير 2023 09:00 م

وزير خارجية فلسطين يطلع السفراء العرب المقيمين على آخر التطورات السياسية

الإثنين، 16 يناير 2023 12:12 م

رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال سيواصل جرائمه طالما بمنأى عن العقاب

الإثنين، 16 يناير 2023 06:00 م

قلق أممى إزاء قرار إسرائيل بفرض إجراءات عقابية ضد فلسطين ردا على تحرك الجمعية العامة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 08:26 ص

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن يناقش غدا القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 01:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة