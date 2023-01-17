قمة ثلاثية للرئيس السيسى مع عاهل الأردن وأبو مازن فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف

استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.



القمة الثلاثية (1)

استضافت القاهرة قمة ثلاثية "مصرية أردنية فلسطينية" فى قصر الاتحادية

بحث القادة الثلاثة تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات الراهنة



القمة الثلاثية (2)

أكد القادة خلال اجتماعهم ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة

استمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين

أكد الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى دعمهما لجهود الرئيس محمود عباس



القمة الثلاثية (3)

شدد القادة على ضرورة حماية المجتمع الدولى للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة

تكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسى يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية

تحذير من خطورة استمرار غياب الأفق السياسى وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار

ضرورة وقف كل إجراءات إسرائيل الأحادية غير الشرعية المقوضة للسلام وحل الدولتين

الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية



القمة الثلاثية (4)

أكد الرئيسان السيسى وعباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات فى القدس

ضرورة توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام كمصلحة للشعب الفلسطينى الشقيق

أشاد الملك عبد الله والرئيس عباس بجهود مصر للحفاظ على التهدئة وإعمار قطاع غازة

شدد القادة على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين "أونروا"

اتفق القادة على استمرار التشاور المكثف على كل المستويات فى إطار صيغة التنسيق الثلاثية