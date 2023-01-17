فى 17 صورة.. كيف دعمت الأقصر الأهالى بافتتاح 5 معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة؟

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير تقدمه محافظة الأقصر للأهالى بتوفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تقل من 20 لـ30% عن الأسواق، وذلك عبر إقامة وافتتاح 5 معارض أهلا رمضان حتى الآن، حيث تم افتتاح معرض السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر بوسط المدينة، كما افتتح معرض آخر بمدينة إسنا، ومعرض فى البياضية ورابع فى مدينة أرمنت، وخامس فى مدينة الطود، وجارى التجهيز لـ4 معارض أخرى على مدار الأيام الماضية، ليصل عدد المعارض بالأقصر 9 معارض قبل دخول شهر رمضان المبارك.

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه يتم العمل من الجميع بمجهودات كبيرة من رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية واتحاد الصناعات، لدعم المواطنين فى مدن وقرى محافظة الأقصر عبر إقامة معارض "أهلا رمضان ضد الغلاء"، وذلك بتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، والتى سوف تستمر طوال العام بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك فى ضوء استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على جهود ومساعى الدولة وتوجيهات الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة وذلك لضمان توفير حياة كريمة لائقة لكافة المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى توافر المخزون الاستراتيجى لكافة السلع الغذائية وبالأسعار المعلنة للجمهور مشددًا على كافة المسؤولين تطبيق الشفافية والتصدى لجشع التجار بكل حزم، وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وصلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

ومن جانبه قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه بجانب تلك المعارض يوجد 20 فرعا لمشروع جمعيتى، و11 منفذ أمان، و4 منافذ ثابتة الخدمة الوطنية، و7 منافذ متنقلة الخدمة الوطنية، و14 منفذا ثابتا المنطقة الجنوبية، ومنفذ متنقل المنطقة الجنوبية، و5 قوافل متنقلة بدائرة المحافظة، حيث تتوافر بها جميعا كافة السلع الغذائية بالأسعار المعلنة للجمهور، حيث أن خطة وزارة التموين فى هذا الشأن تعمل على زيادة المعروض من كافة السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية ومشروع جمعيتى المنتشر بأرجاء المحافظة بالأسعار العادلة والمخفضة، وكذلك تنفيذ افتتاحات متتالية لمعارض «أهلًا رمضان - ضد الغلاء»، بمدينة البياضية والقرنة وأرمنت وإسنا، وكافة أرجاء المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالأقصر، وكبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى، وتجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن ومشاركة مشروع عربيتى التابع للوزارة.



افتتاح معرض أهلا رمضان فى مدينة أرمنت



اقبال المواطنين على معارض أهلا رمضان



الإقبال الكبير من أهالى إسنا على المعرض



الأقصر تشهد افتتاح المعرض الخامس أهلا رمضان ضد الغلاء



البيع والشراء للسلع المخفضة بمعرض أهلا رمضان بأرمنت



السلع بأسعار مخفضة فى المعارض



المنتجات الغذائية في معرض أهلا رمضان



توافد الأهالى على معرض أهلا رمضان بأرمنت



توفير أطنان الأرز بأسعار مخفضة بالمعرض



توفير السلع فى المعرض بمدينة الطود



توفير خضروات فى معرض أهلًا رمضان بمدينة الطود



توفير كافة السلع فى معارض أهلا رمضان



جانب معرض أهلا رمضان بالبياضية



جانب من توفير أطنان الأرز بالمعرض



جانب من قص شريط معرض أهلا رمضان بأرمنت



قيادات التموين والغرفة التجارية بمعرض إسنا



معرض اهلا رمضان بالبياضية



