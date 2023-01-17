فحص 865 ألف مواطن بمقرات سوهاج الصحية ضمن المبادرات الرئاسية فى 2022

أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج عن فحص 864 ألفا و871 مواطنا ومواطنة من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة والتى تقدم خدماتها ب 204 مقرات بجميع أرجاء المحافظة والتى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية التى تهتم بصحة وسلامة مواطنيها.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع واستطاعت أن تخفف المعاناة عن الآلاف من المواطنين وأحدثت تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصرى صحيًا واجتماعيا وتعليميًا بجانب توطين وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية والمبادرات الرئاسية شملت مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة المصرية وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال وأخيرا مبادرة كبار السن.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، إن عدد المواطنين الذين تم فحصهم خلال العام الماضى 2022 فى تلك المبادرات جاء من خلال مبادرة صحة المرأة والتى تهتم بدعم صحة المرأة المصرية حيث تم من خلالها فحص 492 ألفا و151 إمرأة وتهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

ومبادرة صحة الأم والجنين والتى تقوم بتقديم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف حيث تم من خلالها فحص 34 آلاف و218 سيدة وكذلك مبادرة السمعيات والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصًا على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص 115 آلاف و833 طفلا وتهدف المبادرة إلى توقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثى الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم العلاج المناسبة.

ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم من خلالها فحص 216 ألفا و786 مواطنا وتقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مبادرة كبار السن، 65 سنة وما فوق. والتى تم فحص 5883 مواطنا من خلالها وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا وتهتم المبادرة بالكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا فى هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى وذلك بجانب خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائى بالدم، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تنشى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والإستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.