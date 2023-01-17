غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.. عقوبة المتهمين بمضايقة سائح فى الهرم

كتب أحمد إسماعيل

عقب ضبط المتهم فى واقعة تداول فيديو لشخص يضايق سائح بمنطقة الهرم، يستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية العقوبة المقررة للبائع المتهم وفقا للقانون المصرى.

وضع المٌشرع المصرى ، سياجا قانونيا لحماية السائح داخل أراضى جمهورية مصر العربية، من أى مضايقات قد يتعرض لها، وذلك بعقوبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 53 من القانون رقم 91 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983، فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

وكانت النيابة العامة بالجيزة، قد قررت حجز المتهمين بمضايقة سائح بالمنطقة الأثرية فى الهرم على ذمة تحريات المباحث الجنائية، وأمرت النيابة بإرسال مقاطع الفيديو إلى خبراء الهيئة الوطنية للإعلام لفحصها وإعداد تقرير فنى به، وتحديد موعد تصويره.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو، عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام صاحب الحساب "يحمل جنسية إحدى الدول" بزيارة المنطقة الأثرية بالهرم، وقيام شخصين بمقابلته بالقرب من أحد الفنادق، وقيامهما بالإلحاح عليه لعمل جولة سياحية داخل المنطقة الأثرية بالهرم مقابل مبالغ مالية، إلا أنه رفض ذلك، وقام بتصوير واقعة الإلحاح بالهاتف الخاص به ونشرها على حسابه الشخصى.

بالفحص وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة منذ قرابة عامين، وأنهما لم يتعمدا مضايقة السائح المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.