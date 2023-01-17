طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر بمعظم الأنحاء والصغرى تسجل 11 درجة..صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من الاستقرار في الطقس صباح اليوم الثلاثاء ، مع توقف هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، وتكون درجة الحرارة العظمى 18 درجة وتسجل الصغرى 11 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على استمرار أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش، مما يؤدى إلي إعاقة جريان المياه في بعض المناطق، بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق.

وأكد على حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية، وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور إنتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأشار الى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة ب 24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بإنتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.



الإسكندرية-اليوم



الطقس-في-الاسكندرية



الطقس



جانب-من-حالة-الطقس



درجات-الحراره-اليوم