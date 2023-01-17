ضبط 27 طن مواد تسبب أضرار خطيرة داخل مصنع صابون فى بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية حملة تموينية مكثفة بقيادة محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة المكثفة التى شارك خلالها أشرف المليجى وهايدى جهاد وسحر الجمل من كبار مفتشى الرقابة التجارية والعميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين ببورسعيد.

وأسفرت الحملة من ضبط أحد المصانع بدائرة الجنوب بحوزته كميات تقدر ب 27000 ألف كجم 27 طن من الجليسرين ومن المواد المستخدم والداخلة فى صناعة صابون التواليت والاستحمام التى تسبب أضرار خطيرة على مستخدميها كالأمراض الجلدية التى تصل إلى السرطان الجلدى، بالمخالفة لأحكام القانون 281 لسنة 1994 الخاصب بالغش التجارى وقمع التدليس والمواصفة القياسية رقم 1562لسنة 2015.

ومن جانبها أكدت مديرية التموين أن وزارة الصحة المصرية حذرت مؤخرا من خلال تقرير يشمل الأضرار الناتجة عن استخدام المنظفات الصناعية ومواد التطهير والتجميل مجهولة المصدر أو الغير مطابقة للمواصفات القياسية لاحتوائها على العديد من المواد المسرطنة التى تسبب أنواع مختلفة من الأورام الخبيثة بالجلد والأنسجة الرخوة وأنواع مختلفة من أمراض الحساسية بالإضافة إلى التهاب شديدة لللعين والأنف.

ومن جانبه شدد ثابت وكيل وزارة تموين بورسعيد على أنه يجب على المواطنين أن يتصدوا لظاهرة مصانع بير السلم وان يتوقفوا عن شراء أى منتجات مجهولة المصدر لانها ستؤدى فى نهاية المطاف إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض الخطيرة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد



جانب من المضبوطات خلال الحملة التموينيه ببورسعيد



جانب من المضبوطات داخل مصنع صابون فى بورسعيد

ضبط 27 طن مواد تسبب أضرار خطيرة داخل مصنع صابون فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية حملة تموينية مكثفة بقيادة محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية.

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وأسفرت الحملة المكثفة التى شارك خلالها أشرف المليجى وهايدى جهاد وسحر الجمل من كبار مفتشى الرقابة التجارية والعميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين ببورسعيد

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وأسفرت الحملة من ضبط أحد المصانع بدائرة الجنوب بحوزته كميات تقدر ب 27000 ألف كجم 27 طن من الجليسرين و من المواد المستخدم والداخلة فى صناعة صابون التواليت والإستحمام التى تسبب أضرار خطيرة على مستخدميها كالأمراض الجلدية التى تصل إلى السرطان الجلدي.

بالمخالفة لاحكام القانون 281 لسنة 1994 الخاصب بالغش التجارى وقمع التدليس والمواصفة القياسية رقم ١٥٦٢ لسنة ٢٠١٥ .

ومن جانبها أكدت مديرية التموين أن وزارة الصحة المصرية حذرت مؤخرا من خلال تقرير يشمل الاضرار الناتجة عن استخدام المنظفات الصناعية ومواد التطهير والتجميل مجهولة المصدر او الغير مطابقة للمواصفات القياسية لاحتوائها على العديد من المواد المسرطنة التى تسبب انواع مختلفة من الاورام الخبيثة بالجلد والأنسجة الرخوة وانواع مختلفة من امراض الحساسية بالاضافة الى التهاب شديدة لللعين والانف.

.

و من جانبه شدد ثابت وكيل وزارة تموين بورسعيد على أنه يجب على المواطنين ان يتصدوا لظاهرة مصانع بير السلم وان يتوقفوا عن شراء اى منتجات مجهولة المصدر لانها ستؤدى فى نهاية المطاف الى اصابتهم بالعديد من الامراض الخطيرة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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