ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1820 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف مدير الامن، من ضبط 8 أسلحة نارية متنوعة ، و3 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة" حشيش، وبانجو" 125 جرام هيروين، إضافة ضبط 25 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

‏‎كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1820 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم، الرياض ، دسوق، وقلين، وفوه"، حيث تم ضبط 15 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 55 مخالفة دراجة نارية، و69 مخالفة سير بدون تراخيص، و29 بدون رخص قيادة و22 بدون رخص تسيير، و1630 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن.