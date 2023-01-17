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صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:56 م
صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 15981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19594 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 6577 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4431 نقطة.

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