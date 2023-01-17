صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.07% ليتجاوز مستوى 16 ألف نقطة

كتب هانى الحوتى

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 16007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 19662 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 6593 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 4411 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3522 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 4.8 مليون سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمسنوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، عدد 122.3 ألف سهم، 64 ألف سهم، 234 سهم، 352.7 ألف سهم، 221.9 ألف سهم، 2 مليون سهم، 60 ألف سهم، 10440 سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 128 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 146.7 ألف سهم.

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 55.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.16% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 807.4 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.51%.

في سياق آخر أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، موافقة مجلس الإدارة على الموازنة التشغيلية عن العام المالي 2023، وتوقعت الشركة تحقيق إيرادات 9.4 مليار جنيه، بمجمل ربح مستهدف 1.5 مليار جنيه، وصافي ربح بعد الضريبة 889.6 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، عن ارتفاع القيمة النهائية لبيع شركة جيزة سيستمز إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات-إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية- من 119 مليون دولار إلى 128 مليون دولار بعد مراجعة رصيد رأس مال العامل، وصافي النقدية لشركة جيزة سيستمز.