صرف تعويضات لـ43 موطنا فى منطقة مطار العريش بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش قائمة أسماء من تقرر صرف تعويضات لهم من المواطنين اصحاب الأراضى بمنطقة مطار العريش تضمنت 43 اسما.

وأعلن مجلس مدينة العريش، أنه بتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بسرعة إنهاء ملفات التعويضات والتى اكتملت ملفاتهم بعد لجان المعاينة والحصر.

واعتمد اليوم أسامة أحمد عَفش رئيس مدينه العريش الأسماء بعد مراجعة ملفاتهم من خلال اللجنه المشكله وأعتمادها وأستيفاء كل الأوراق المطلوبة منهم وسوف يودع قيمة التعويض فى حساب المستحقين والمرفق أسماؤهم بالكشف أبتداء من غدا الاربعاء 2023/1/18.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء الاثنين الماضى فى بيان رسمى، قائمة جديدة بعدد 26 مواطنا تقرر صرف تعويضات لهم بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى.

اوضح البيان أنه فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالمرحلة الثالثة (مدخل شاليهات السعد).

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء كشف بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش ( وضع يد - انتفاع من الهيئة) الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 10/1/2023 إلى 24/1/2023 وبيان الكشوف بمركز العريش ( أرض وضع يد )، عدد المزارعين 12 مزارع، تبدأ باسم سليمان سالم سلام، وتنتهى باسم رباع حسين سالمان حسان، ومركز العريش ( أرض هيئة )عدد المزارعين 4 مزارع، تبدأ باسم يحى زيد مسلم، وتنتهى باسم محمد سليمان حسين منصور.

وسبقه بيان يتضمن أسماء 3 مزارعين تقرر صرف تعويضات لهم بعد تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 1/1/2023 إلى 15/1/2023 وبيان الكشوف بمركز الشيخ زويد، وعدد المزارعين 3 مزارع تبدأ باسم عيد مسلم لافى، وتنتهى باسم مسلم عيد مسلم لافي.

كما سبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف تعويضات لعدد 23 مواطنا، وأوضح بيان ضم قائمة بأسماء تقرر صرف تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد 2022/12/8.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت فى وقت سابق أسماء دفعة من المواطنين المستحقين لصرف تعويضات بنطاق توسعات الميناء البحرى بمدينة العريش.

واوضح بيان المحافظة أنه فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالمرحلة الثانية بالميرا- الصحفيين، وطالبت محافظة شمال سيناء، المواطنين استكمال المستندات المطلوبة حسب الموضح فى الكشف الذى ضم 36 اسما.

كما أعلنت محافظة شمال سيناء صرف تعويضات للمزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 28/11/2022 إلى 12/12/2022 وتضمن البيان أسماء 7 مزارعين من مركزى العريش والشيخ زويد.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف تعويضات لعدد 36 مواطنا من اصحاب منازل متضررة.

واوضح البيان كشف مدون به أسماء مستحقى صرف التعويضات لبعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف.

















