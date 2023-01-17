صحة الإسماعيلية توقع الكشف بالمجان على 1378 حالة فى قافلة طبية بقرية كسفريت.. صور

كتب - السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية ، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، الأهالي قرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد، على مدار أمس واليوم الثلاثاء، 16 و17 من شهر يناير الجارى، وذلك بتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وأشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة علي 315 حالة، وعيادة الأطفال علي 339 حالة، وعيادة النساء والتوليد علي 124 حالة، وتنظيم الأسرة علي 44 حالة، والمسالك 71 حالة، والجراحة علي 146 حالة، والضغط والسكر 68 حالة، وعيادة الجلدية 199 حالة.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، انه تم توقيع الكشف الطبي علي 1387 مواطناً بقرية كسفريت وتم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنف دوائي مجانى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا انه تم اختيار قرية كسفريت، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعي القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضح الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن تلك القافلة تأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية و العلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.