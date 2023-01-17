وأشار المتحدث إلى أن وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى سيحصل على شهادة تعيينه من الرئيس الاتحادي لحقيبه الدفاع، وسيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الألمانى(بوندستاج).

وقال المستشار الألماني اليوم: "يسعدنى الفوز بسياسى بارز من بلادنا بمنصب وزير الدفاع في بوريس بيستوريوس.. بيستوريوس هو سياسي ذو خبرة كبيرة تمت تجربته واختباره في الإدارة، وكان يتعامل مع السياسة الأمنية لسنوات، وبكفاءته وإصراره سيكون الشخص المناسب لقيادة البوندسفير خلال نقطة التحول هذه".

يذكر أنه بعد استقالة كريستين لامبرشت من وزارة الدفاع الألمانية، تشاور المستشار شولتزعن كثب مع قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتخذ قرارًا بشأن بيستوريوس كوزير جديد للدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن بيستوريوس شغل منصب رئيس بلدية أوسنابروك لما يقرب من سبع سنوات قبل أن يتم تعيينه وزيراً للداخلية في ولاية سكسونيا السفلى عام 2013.