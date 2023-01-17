شرطة المرافق تواصل إزالة الإشغالات للحفاظ على المشهد الحضارى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

واصل رجال إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين التي من شأنها تعطيل حركة المرور، للحفاظ على المشهد الحضاري.

واستهدفت الحملة عدة مناطق وأحياء، منها بولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، والمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت عم تحرير وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية والباعة المتجولين، والمقاهي والكافيهات.

كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الحواجز والسلاسل، والبراميل، التي يضعها عدد من المواطنين أمام العقارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها