"شتازى".. مقر المخابرات الألمانية يتحول لموقع للبحث

وكالات

من المقرر أن يتم إنشاء "مكان مشترك للذكرى والبحث" في موقع المقر السابق للشرطة السرية في ألمانيا الشرقية في شرق برلين، وفقا لوزيرة الدولة الألمانية للثقافة كلوديا روث.

وبحسب روث، تريد الحكومة الاتحادية تقديم مساهمة كبيرة في "حرم الديمقراطية" المخطط له في موقع المقر السابق لجهاز أمن الدولة، المعروف باسم "شتازي".

وحسب موقع البيان الإماراتى، قالت السياسية المنتمية لحزب الخضر في برلين "يهدف حرم الديمقراطية إلى نقل وتغيير وتعزيز الحرية التي تجلبها الديمقراطية".

وتابعت روث: "لا يزال التصالح مع ظلم (حزب الوحدة الاشتراكية) بمثابة مهمة والتزاما بعد 33 عاما من الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية"، مستخدمة الاسم الرسمي للحزب الشيوعي في ألمانيا الشرقية.

وتابعت: "التعامل مع التاريخ وفهم الأجهزة القمعية والبحث في الملفات وتعليم الدروس لديمقراطيتنا، كل هذا يحتاج إلى مكان مركزي".

ويضم الموقع بالفعل أرشيف ومتحف "شتازي" واتحاد جمعيات ضحايا الاستبداد الشيوعي وجمعية روبرت هافمان.

وفي 15 يناير 1990، احتل مواطنو ألمانيا الشرقية مقر شتازي في برلين، وأرادوا وقف إتلاف ملفات الخدمة السرية التي بدأت بعد وقت قصير من سقوط جدار برلين.