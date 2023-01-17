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شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الأحد

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:12 م
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الأحد حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 17 يناير حتى الأحد المقبل 22 يناير 2023 ،  حيث تشهد البلاد  طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر،  لطيف  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد ، معتدل  على جنوب سيناء وحنوب الصعيد ، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:
 

-  الثلاثاء 17 يناير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

 

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة


 

الأربعاء 18 يناير:

شبورة مائية صباحا على قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

 

- الخميس 19 يناير:

شبورة مائية صباحا على قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

 

- الجمعة 20 يناير إلى الأحد 22 يناير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.


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