سقوط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية قبل ترويجها بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط عاطلين، سبق اتهامه أحدهما بعدد من القضايا، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخصوص، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، ومبلغ مالي وهواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطلين لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة الخلفاء الراشدين دائرة القسم.

وبالمعاينة تبين تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط "م ا م"، 40 سنة، عاطل، وشهرته "الفونص"، سبق اتهامه فى 2 قضية مخدرات، و"و س م"، 37 سنة، عاطل، مقيمان دائرة القسم، وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهواتف محمولة، وسيارة ملاكي بدون ترخيص.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسيارة الغير مرخصة لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.