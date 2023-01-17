سفير مصر بالخرطوم يلتقى وزير الثقافة والإعلام والسياحة السودانى

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير هانى صلاح سفير مصر فى الخرطوم بالدكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني، حيث اتسم اللقاء بالإيجابية وعكس روح التعاون المشتركة، والتوافق على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثقافية، والتعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين.

وقد أدلى السفير المصرى بتصريحات في أعقاب اللقاء، أشاد فيها بالتعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة، مبرزاً توجيه الدكتور جراهام بإعداد خارطة طريق للأنشطة المقترح تنظيمها خلال المرحلة المقبلة لتطوير التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين، ومنوهاً إلى تناول الحديث لأهمية وضع ميثاق شرف إعلامي بين البلدين لتنظيم العمل في هذا المجال.

كما وجه السفير المصري التهنئة للوزير جراهام عبد القادر علي قرب انتهاء مشروع تطوير متحف السودان الوطني بالتعاون مع اليونسكو، حيث أثنى الوزير علي كون مصر مقصداً سياحياً هاماً للأخوة في السودان.